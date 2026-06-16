NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. In einer sich immer wieder verändernden Konsumwelt zähle Adidas im Segment Luxus/Sport zu seinen Favoriten, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern gewinne Marktanteile hinzu, die Konsensschätzungen hätten Luft nach oben. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung der Aktien./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.