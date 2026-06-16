adidas Aktie

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16.06.2026 09:46:09

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. In einer sich immer wieder verändernden Konsumwelt zähle Adidas im Segment Luxus/Sport zu seinen Favoriten, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern gewinne Marktanteile hinzu, die Konsensschätzungen hätten Luft nach oben. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung der Aktien./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
173,50 € 		Abst. Kursziel*:
21,04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
174,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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