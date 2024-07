NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Alstom bei einem Kursziel von 21,80 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die jüngste Underperformance der Papiere biete eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Akash Gupta in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die Bilanzsorgen beim Zughersteller nähmen ab./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 18:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.