HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterbranche habe den lange erwarteten Auftrag von TSMC für Anlagen zur Produktion logischer Prozessoren endlich erhalten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ASML sei nun auf gutem Weg, im kommenden Jahr das obere Ende des Zielkorridors für den Umsatz zu erreichen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 04:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.