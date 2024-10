NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 980 Euro belassen. Die zyklische Erholung im Halbleitersektor gehe langsamer vonstatten als erwartet, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenwind nicht zuletzt aus China und Druck auf die Margen dürften noch bis in das kommende Jahr andauern./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:45 / UTC



