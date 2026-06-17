Bayer Aktie
|37,11EUR
|1,25EUR
|3,49%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Wegen der jüngsten Änderung der gerichtlichen Zuständigkeit für den Glyphosat-Vergleich ergänzte Matthew Weston seine bisherige Analyse um ein neues Szenario, wie er Dienstagabend schrieb. Nachdem eine Minderheit der Klägeranwälte einen Antrag auf die Verweisung des von Bayer vorgeschlagenen Vergleichs von einem Bezirksgericht in St. Louis an ein Bundesgericht gestellt habe, müsse Bundesrichter Henry Autrey entscheiden, ob dieser an das Gericht von Missouri zurückverwiesen oder die Verlegung in die Bundesgerichtsbarkeit bestätigt werde. Nach Expertenmeinungen sei es wahrscheinlich, dass ein spezielles Bundesrichtergremium den Fall an Bundesrichter Vince Chhabria in Kalifornien weiterleiten werde, sollte der Fall nicht an Missouri zurückverwiesen werden. Das würde angesichts früherer Aussagen von Chhabria einen möglichen Vergleich erschweren. Selbst wenn Bayer vor dem Obersten Gerichtshof der USA im separaten Durnell-Fall gewinne, müsste der Konzern die noch anhängigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiterhin durch einen Vergleich beilegen. Eine Kombination aus Chhabrias Zuständigkeit und einem negativen Urteil des Supreme Courts wäre ein neues Worts-Case-Szenario mit einer theoretischen Bewertung der Bayer-Aktie von 28 Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,50 €
|
Abst. Kursziel*:
42,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,12%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
11:30
|ANALYSE: UBS sieht Bayer-Kursziel in 'Worst-Case'-Szenario bei 28 Euro (dpa-AFX)
|
10:43
|Analyse: UBS AG vergibt Buy an Bayer-Aktie (finanzen.at)
|
10:06
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10:06
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
16.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
16.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|09:51
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|29.05.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|29.05.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Bayer Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|28.05.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|19.05.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|37,00
|3,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:03
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:44
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:12
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:16
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG