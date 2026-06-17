Bayer Aktie

37,11EUR 1,25EUR 3,49%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.06.2026 09:51:00

Bayer Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Wegen der jüngsten Änderung der gerichtlichen Zuständigkeit für den Glyphosat-Vergleich ergänzte Matthew Weston seine bisherige Analyse um ein neues Szenario, wie er Dienstagabend schrieb. Nachdem eine Minderheit der Klägeranwälte einen Antrag auf die Verweisung des von Bayer vorgeschlagenen Vergleichs von einem Bezirksgericht in St. Louis an ein Bundesgericht gestellt habe, müsse Bundesrichter Henry Autrey entscheiden, ob dieser an das Gericht von Missouri zurückverwiesen oder die Verlegung in die Bundesgerichtsbarkeit bestätigt werde. Nach Expertenmeinungen sei es wahrscheinlich, dass ein spezielles Bundesrichtergremium den Fall an Bundesrichter Vince Chhabria in Kalifornien weiterleiten werde, sollte der Fall nicht an Missouri zurückverwiesen werden. Das würde angesichts früherer Aussagen von Chhabria einen möglichen Vergleich erschweren. Selbst wenn Bayer vor dem Obersten Gerichtshof der USA im separaten Durnell-Fall gewinne, müsste der Konzern die noch anhängigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten weiterhin durch einen Vergleich beilegen. Eine Kombination aus Chhabrias Zuständigkeit und einem negativen Urteil des Supreme Courts wäre ein neues Worts-Case-Szenario mit einer theoretischen Bewertung der Bayer-Aktie von 28 Euro./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,50 € 		Abst. Kursziel*:
42,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,12%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
09:51 Bayer Buy UBS AG
12.06.26 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Bayer Buy UBS AG
05.06.26 Bayer Buy UBS AG
29.05.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 37,00 3,18% Bayer

Aktuelle Aktienanalysen

11:03 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
10:11 Kering Market-Perform Bernstein Research
10:07 Richemont Outperform Bernstein Research
09:51 Bayer Buy UBS AG
09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:10 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:57 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:36 Sixt Buy Deutsche Bank AG
08:35 BMW Buy Deutsche Bank AG
07:54 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:45 BMW Kaufen DZ BANK
07:36 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:32 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:12 KION GROUP Buy UBS AG
07:10 BMW Neutral UBS AG
07:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:46 BMW Underweight Barclays Capital
06:16 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
16.06.26 Volvo AB Buy UBS AG
16.06.26 TRATON Buy UBS AG
16.06.26 Daimler Truck Neutral UBS AG