NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Aus dem Bericht des Konsumgüterkonzerns könne viel Positives gelesen werden, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien stark und darüber hinaus gebe es ein paar schöne Entwicklungen, die am Markt gut ankommen sollten. Er verwies auf die Vertragsverlängerung mit dem Konzernchef Vincent Warnery und die Aktienrückkäufe./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 10:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 10:16 / UTC



