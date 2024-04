NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Trotz des marktseitigen Gegenwinds laufe es für den Konsumgüterkonzern weiterhin gut, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatzprognosen aufgrund des gestiegenen Vertrauens in die Dynamik der Marken Nivea und La Prairie sowie der Innovationspipeline. Angesichts der Kursentwicklung bleibt sie aber bei ihrer neutralen Bewertung der Aktien./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.