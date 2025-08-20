Boeing Aktie
|192,76EUR
|-0,36EUR
|-0,19%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 225,00
|
Abst. Kursziel*:
22,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 225,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,22%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
19.08.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
19.08.25
|NYSE-Handel Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
19.08.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.08.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.08.25
|Börse New York: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
18.08.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.08.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)