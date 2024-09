ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach dem Unicredit-Einstieg bei der Commerzbank sei ein Übernahmezyklus aktuell das größte Gesprächsthema im europäischen Bankensektor, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte glaubt zwar nicht, dass dies die Wahrscheinlichkeit grenzüberschreitender Deals in der Branche groß ändert. Der Fokus verlagere sich aber weg von Aktienrückkäufen als ehemaligem Dreh- und Angelpunkt, und zumindest kleinere Zukäufe seien nun eher denkbar. Fundamental seien die Zinsperspektiven und ihre Auswirkungen auf die Gewinnentwicklungen von Banken das große Thema. Napiers "Top Picks" der Branche sind neben der Commerzbank noch Barclays, Bawag, Societe Generale und Unicredit./tih



