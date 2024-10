FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften einen Auftragsrückgang belegen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Wie die Konkurrenten dürfte das Unternehmen aber an seinen Preisen festhalten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.