Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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23.03.2026 14:53:11

Daimler Truck Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
39,13 € 		Abst. Kursziel*:
27,78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
41,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,92%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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