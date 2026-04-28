Deutsche Börse Aktie
|267,60EUR
|2,00EUR
|0,75%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
28.04.2026 08:10:05
Deutsche Börse Outperform
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Roland Pfänder am Dienstag nach dem Quartalsbericht vom Vorabend. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:21 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:30 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Oddo BHF
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
265,70 €
|
Abst. Kursziel*:
12,91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
267,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
|
Analyst Name::
Roland Pfänder
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:10
|Deutsche Börse Outperform
|Oddo BHF
|06:34
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
