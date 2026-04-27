Deutsche Börse Aktie
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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent überboten, schrieb Enrico Bolzoni in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe über die Segmente hinweg gut abgeschnitten./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
302,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
266,30 €
|
Abst. Kursziel*:
13,41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
265,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
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