FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistiker biete branchenführende Assets mit hohen Markteintrittsbarrieren und habe zudem die Fähigkeit, sich an unsichere Zeiten gut anzupassen, schrieb Andy Chu in einer Einschätzung am Donnerstag. Der freie Barmittelfluss dürfte robust bleiben bei rund 3 Milliarden Euro, sodass der Konzern mindestens die Dividende stabil halten dürfte mit 1,85 Euro je Aktie und auch Aktien zurückkaufen könne./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 07:55 / CET





