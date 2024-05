NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 12,75 auf 13,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seine aktualisierten Schätzungen für den Energieversorger berücksichtigten nun die bessere Entwicklung des Retail-Gechäfts, während das Netzwerkgeschäft weiter gut laufe, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 14:24 / EDT





