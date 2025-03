NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 16,50 auf 15,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte seine Prognosen am Freitagmittag an die Jahreszahlen des Kochboxenversenders an. Deshalb reduzierte er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 um 8 bis 9 Prozent./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 12:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 16:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.