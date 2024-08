FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Kochboxen-Hersteller habe mit seinem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung und seine Schätzung solide übertroffen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Umsatz indes habe leicht enttäuscht. Nichtsdestotrotz sei das anhaltende Wachstum im Bereich der verzehrfertigen Produkte positiv zu bewerten. Zudem zeige die deutliche Gewinnüberraschung, dass Hellofresh auch in einem strukturell schwierigeren Markt ein gutes Kostenmanagement betreiben könne./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 06:24 / CET





