NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 6 auf 7 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Angesichts der anhaltenden Schwäche im Geschäft mit Mahlzeitenpaketen zeigten die Resultate, dass das Management des Kochboxen-Versenders die Kosten gut im Griff gehabt habe, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte stellte jedoch die Frage, wie loyal die Kunden des Unternehmens seien./la/bek



