Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Der Konsens dürfte dem erhöhten Überschuss-Ziel für 2026 nun folgen, schrieb Javier Garrido am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Es zeuge von Zuversicht, dass das Management der Spanier so früh im Jahr reagiert habe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,83 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,80%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|29.04.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG