ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 13,60 auf 12,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach der jüngsten Gewinnwarnung. Die Auswirkungen durch Streiks könnten im April anhalten wegen Ausständen bei der Tochter Austrian Airlines. Auch die Geopolitik spreche dafür, an die Aktie weiter konservativ heranzugehen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 15:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 15:00 / GMT



