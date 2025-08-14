Medios Aktie
|14,30EUR
|0,88EUR
|6,56%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) des Pharmaherstellers verliehen der Bewertung Aufwärtspotenzial, schrieb Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz mangele es indes noch an Dynamik./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,48 €
|
Abst. Kursziel*:
63,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
|
Analyst Name::
Alexander Galitsa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AGmehr Nachrichten
|
12.08.25
|Ausblick: Medios informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.07.25
|EQS-PVR: Medios AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
18.07.25
|EQS-PVR: Medios AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
11.07.25
|EQS-News: Medios schließt öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich ab (EQS Group)
|
11.07.25
|EQS-News: Medios successfully completes public share buyback offer (EQS Group)
|
19.06.25
|SDAX aktuell: SDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
19.06.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
19.06.25
|Medios kündigt umfangreichen Aktienrückkauf an - Aktie im Aufwind (dpa-AFX)