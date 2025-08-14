Medios Aktie

14,30EUR 0,88EUR 6,56%
Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

14.08.2025 14:01:48

Medios Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) des Pharmaherstellers verliehen der Bewertung Aufwärtspotenzial, schrieb Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz mangele es indes noch an Dynamik./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,48 € 		Abst. Kursziel*:
63,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
Analyst Name::
Alexander Galitsa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

