HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) des Pharmaherstellers verliehen der Bewertung Aufwärtspotenzial, schrieb Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz mangele es indes noch an Dynamik./rob/bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.