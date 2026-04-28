Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal beim Umsatz und der operativen Entwicklung den Analystenkonsens verfehlt, schrieb James Gordon am Dienstag. Angesichts bestätigter Ziele könnten manche davon ausgehen, dass Verschiebungen im Jahresverlauf dafür verantwortlich seien. Er rechnet aber damit, dass die Aktien im niedrigen einstelligen Prozentbereich nachgeben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
110,04 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,05%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
110,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,68%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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