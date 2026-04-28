Novartis Aktie
|120,20EUR
|-3,06EUR
|-2,48%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Pharmakonzern im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, doch das Ergebnis sei besser als es zunächst wirke, schrieb Michael Leuchten am Dienstagmorgen. Bei den Schweizern komme es vor allem auf die starke Entwicklung der längerfristigen Wachstumstreiber an./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
114,08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
110,14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,13%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|08:21
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|119,50
|-3,05%
