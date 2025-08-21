NVIDIA Aktie

21.08.2025 11:23:21

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 175 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Quartalszahlen dürften einen weiter starken Rückenwind für den KI-Chip-Spezialisten belegen, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Gespräche mit Investoren deuteten darauf hin, dass die meisten von ihnen - wie er selbst auch - eine positive Umsatzüberraschung erwarteten. Zum neuen Kursziel verwies Arcuri auf seine aktualisierten Schätzungen und den in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

