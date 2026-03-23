Porsche vz. Aktie

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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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23.03.2026 14:54:51

Porsche vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Romain Gourvil verwies für seine am Montag vorliegende Studie auf ein Treffen mit Vorstandschef (CEO) Michael Leitners und Finanzchef (CFO) Jochen Breckner am Freitag in London. Auch wenn kurzfristig die Aussichten weiterhin schwierig blieben, habe der neue CEO den positiven Eindruck zur Bekanntgabe der Jahreszahlen Anfang März bestätigt, schrieb Gourvil. Denn Leitners habe konsequent eine die Margen stärkende Produktstrategie und die Fokussierung auf die Barmittel-Generierung bekräftigt./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36,92 € 		Abst. Kursziel*:
16,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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