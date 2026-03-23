HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Romain Gourvil verwies für seine am Montag vorliegende Studie auf ein Treffen mit Vorstandschef (CEO) Michael Leitners und Finanzchef (CFO) Jochen Breckner am Freitag in London. Auch wenn kurzfristig die Aussichten weiterhin schwierig blieben, habe der neue CEO den positiven Eindruck zur Bekanntgabe der Jahreszahlen Anfang März bestätigt, schrieb Gourvil. Denn Leitners habe konsequent eine die Margen stärkende Produktstrategie und die Fokussierung auf die Barmittel-Generierung bekräftigt./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:59 / GMT

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