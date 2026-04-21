Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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21.04.2026 05:58:06

Rio Tinto Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns hätten im ersten Quartal in den wichtigsten Bereichen weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73,95 £ 		Abst. Kursziel*:
-5,34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,41 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,65%
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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