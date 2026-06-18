Saint-Gobain Aktie

77,70EUR -0,34EUR -0,44%
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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18.06.2026 12:30:47

Saint-Gobain Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Frühstück mit Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ton sei von Zuversicht geprägt und konstruktiv gewesen, schrieb Oliver Dyson am Donnerstag. Das Jahr verlaufe beim Baustoffhersteller wie geplant./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Outperform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
77,64 € 		Abst. Kursziel*:
22,36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
77,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name::
Oliver Dyson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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