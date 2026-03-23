Sartorius vz. Aktie

210,60EUR 4,60EUR 2,23%
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.03.2026 14:31:09

Sartorius vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Zuversicht gegeben, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Mittelfristziele des Labor- und Pharmazulieferers hätten weitgehend seien eigenen und auch den Konsenserwartungen entsprochen. Die Bewertung der Aktie sei jedoch bereits recht hoch, ergänzte er./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
211,40 € 		Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
210,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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