Sartorius vz. Aktie
|210,60EUR
|4,60EUR
|2,23%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Zuversicht gegeben, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Mittelfristziele des Labor- und Pharmazulieferers hätten weitgehend seien eigenen und auch den Konsenserwartungen entsprochen. Die Bewertung der Aktie sei jedoch bereits recht hoch, ergänzte er./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
211,40 €
|
Abst. Kursziel*:
13,53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
210,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
15:59
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
19.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)