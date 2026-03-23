ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Zuversicht gegeben, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Mittelfristziele des Labor- und Pharmazulieferers hätten weitgehend seien eigenen und auch den Konsenserwartungen entsprochen. Die Bewertung der Aktie sei jedoch bereits recht hoch, ergänzte er./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.