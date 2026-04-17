Sartorius vz. Aktie
|234,70EUR
|8,10EUR
|3,57%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose sei im Vergleich zur Konkurrenz konservativ./rob/niw/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
240,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
226,70 €
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Abst. Kursziel*:
5,87%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
234,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,26%
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
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