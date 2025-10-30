Schneider Electric Aktie
|246,55EUR
|-11,00EUR
|-4,27%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Outperform" belassen. Der Elektrokonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Er lobte aber eine solide Entwicklung im Bereich der Industrie-Automation mit diskreten Fertigungs- und Automatisierungslösungen als Glanzpunkt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
251,00 €
|
Abst. Kursziel*:
7,57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
246,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|247,15
|-4,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:45
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:44
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|10:36
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:10
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:07
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|09:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.