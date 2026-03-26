NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem organischen Auftragsplus von 9 Prozent, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Zahlen im Mai schrieb. Damit dürften die Münchner etwas über den Markterwartungen landen./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.