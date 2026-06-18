Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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18.06.2026 13:29:08

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht über eine Trennung vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Eine solche Maßnahme würde die operative Marge (Ebita) von 2028 an um geschätzte 60 Basispunkte anheben, schrieb Colin Moody am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Segment könne gegenwärtig mit 7 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
170,14 € 		Abst. Kursziel*:
17,55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
171,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,69%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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