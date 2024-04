NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis vor der Berichtssaison zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Eine starke Kursentwicklung seit Jahresbeginn und ein mittelmäßiges Geschäft im ersten Quartal stimmten ihn hinsichtlich der Zahlenvorlagen der Konzerne vorsichtig, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie zu Autowerten in Europa und den USA. Der Spielraum für eine Überraschung dürfte auf Renault, Volvo und General Motors beschränkt sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 16:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2024 / 07:00 / ET



