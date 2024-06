FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Autobauer zwar ein fokussiertes Strategie-Update gegeben und die Jahresziele bestätigt, sich aber kaum zum kurzfristig wichtigen Thema der US-Lagerbestände geäußert, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürfte sich die Veranstaltung kaum als entscheidendes Ereignis für eine Trendwende beim Aktienkurs erweisen. Die meisten Anleger schätzten indes die Führungsposition des Unternehmens bei den Kosten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 07:46 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.