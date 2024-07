NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Autobauer seine Margen aufrechterhalten und mit der Verbesserung der Produktivität bei den Verbrennungsmotoren beginnen könne. Dies sollte zu einer Kapitalrendite über den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) führen, untermauerte er den Mehrwert der Aktie für Anleger./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 16:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 05:16 / UTC





