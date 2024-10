NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Umsatz des Autobauers dürfte im dritten Quartal um mehr als ein Viertel zurückgegangen sein und der Absatz um über ein Fünftel, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Insgesamt habe sich an seinen Prognosen für 2024 und 2025 aber wenig geändert./gl/he



