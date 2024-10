NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 13 Euro gesenkt. Analyst Tom Narayan geht nach der jüngsten Gewinnwarnung und genauerer Datenanalyse zunächst an die Seitenlinie. Es gebe langfristig einige positive Aspekte, aber zunächst dürfte der anhaltende Preisdruck die bereits gesenkten Schätzungen für 2025 noch weiter belasten, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 17:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 17:28 / EDT



