HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer vor Zahlen von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts recht hoher Vorjahreswerte dürfte der Außenwerbespezialist eher durchwachsene Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen, schrieb Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr sollte aber besser laufen als das erste./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,80 €
|
Abst. Kursziel*:
51,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,39%
|
Analyst Name::
Simon Keller
|
KGV*:
-
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|09:18
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.08.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|15.07.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
