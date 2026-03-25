ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor den am 29. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 98 auf 92 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Charles Eden rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem schwachen ersten Quartal, wie dies der Aromen- und Duftstoffhersteller bereits signalisiert habe. Beim Ausblick rechnet er nicht mit Anpassungen. Mit Blick auf den Iran-Krieg schrieb er, dass Symrise im Nahen Osten weniger als 3 Prozent seines Umsatzes erziele. Energiekosten machten bei Symrise etwa 2,5 Prozent des Umsatzes aus, wobei zwei Drittel davon für 2026 mit Absicherungsgeschäften oder Festpreisverträgen gesichert seien. Das Kursziel senkte er vor allem wegen der erfolgten Branchen-Abwertung./rob/tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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