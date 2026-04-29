Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Aromenherstellers sei besser gewesen als erwartet, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Sie rechnet mit einer kleiner Outperformance der Aktien im Tagesverlauf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:09 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,04 €
|
Abst. Kursziel*:
2,54%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
75,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,83%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
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