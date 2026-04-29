Symrise Aktie
|75,36EUR
|-0,52EUR
|-0,69%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
29.04.2026 12:11:12
Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei weniger schwach gewesen als befürchtet, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
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Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
92,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
77,78 €
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Abst. Kursziel*:
18,28%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
75,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,08%
|
Analyst Name::
Charles Eden
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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