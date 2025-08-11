TotalEnergies Aktie

52,80EUR -0,09EUR -0,17%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

11.08.2025 07:32:18

TotalEnergies Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei zuletzt stark gestiegen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Ausschüttungsquote von derzeit 55 Prozent dürfte in dem aktuellen konjunkturellen Umfeld nicht zu halten sein. Investoren dürften eher auf eine niedrigere Ausschüttungsquote und mehr auf eine solide Bilanz setzen./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,60 € 		Abst. Kursziel*:
14,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

