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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Jose M Asumendi rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit starken Zahlen des Lkw-Herstellers. Der Auftragsbestand spreche zudem für eine starke Dynamik in der zweiten Jahreshälfte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
319,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-
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