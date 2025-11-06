Zalando Aktie

24,69EUR 1,43EUR 6,15%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

06.11.2025 08:26:42

Zalando Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler habe im relativ ruhigen dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei bestätigt worden und zugunsten eines aktienbasierten Vergütungsprogramms habe das Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,31 € 		Abst. Kursziel*:
64,54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,01%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

