NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler habe im relativ ruhigen dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei bestätigt worden und zugunsten eines aktienbasierten Vergütungsprogramms habe das Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.