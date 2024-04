NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 36 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der starke Jahresstart des Elektrotechnikkonzerns unterstreiche erneut den Grad an Verbesserungen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebita) der Jahre 2024 und 2025 nach oben./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 22:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 22:13 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.