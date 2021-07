Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 52,00 auf 53,00 Euro leicht angepasst. Die Anlageempfehlung beließ Analyst William Turner in seiner Branchenstudie vom vergangenen Freitag auf "Buy".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman Sachs-Analysten nun 3,52 nach zuvor 3,44 Euro für 2021. Die Schätzung für 2022 wurde von 3,78 auf 3,80 Euro je Wertpapier angehoben. 2023 werden statt der 4,06 nun 4,13 Euro je Anteilsschein erwartet.

Am Montag in der Früh notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse bei 45,60 Euro.

