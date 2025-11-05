AUTO1 Aktie

30,86EUR 1,76EUR 6,05%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

05.11.2025 08:24:54

AUTO1 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31,32 € 		Abst. Kursziel*:
-4,21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,79%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

Analysen zu AUTO1

08:38 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:24 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
23.10.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

AUTO1 29,00 -0,34% AUTO1

