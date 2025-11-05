AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
05.11.2025 08:24:54
AUTO1 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
