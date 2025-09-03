Continental Aktie
|73,76EUR
|-0,26EUR
|-0,35%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
75,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,00%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
73,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,52%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|06:50
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|74,02
|-2,73%
