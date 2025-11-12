Deutsche Telekom Aktie
|27,32EUR
|0,20EUR
|0,74%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem Breitbandgeschäft auf dem Heimatmarkt dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie der Verwendung der Barmittel liegen, schrieb Ottavio Adorisio in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer zehn Prozent höheren Dividende je Aktie./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 05:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
27,10 €
|
Abst. Kursziel*:
47,60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,41%
|
Analyst Name::
Ottavio Adorisio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|07:47
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|27,25
|0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:24
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|07:47
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07:45
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:04
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)