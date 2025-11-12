Deutsche Telekom Aktie

27,32EUR 0,20EUR 0,74%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

12.11.2025 07:47:21

Deutsche Telekom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem Breitbandgeschäft auf dem Heimatmarkt dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie der Verwendung der Barmittel liegen, schrieb Ottavio Adorisio in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer zehn Prozent höheren Dividende je Aktie./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 05:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27,10 € 		Abst. Kursziel*:
47,60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,41%
Analyst Name::
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen

07:47 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
05.11.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 27,25 0,48% Deutsche Telekom AG

