HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Medizintechnik-Unternehmen seien nach dem schwachen Vorjahr wieder in der Spur, schrieben die Experten in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Ihre Favoriten für den Rest von 2024 und ins neue Jahr hinein sind unter den Large Caps Fresenius, Alcon und Biomerieux. Bei den Nebenwerten setzen sie vor allem auf Advanced Medical Solutions, Hikma und Stratec./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 16:56 / GMT

